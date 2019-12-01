محمد بن خليفة: تضحيات الأبطال محفورة في التاريخ

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن أسماء شهداء الإمارات الأبرار وتضحياتهم ستبقى محفورة في صفحات التاريخ.

وأكد سموه - في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش وتحتفي في هذه الأيام بيوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، وهي ذكرى غالية على نفوس الجميع تترحم خلالها الدولة حكومة وشعباً ومقيمين على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم داخل وخارج الوطن العزيز وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته والذود عن أراضيه الغالية بشجاعة متناهية، وقدموا وجادوا بأرواحهم تضحيةً وفداءً في سبيله وإعلاءً لكلمة الحق وقيم السلام وترسيخاً للاستقرار ورداً للظلم لتبقى أسماؤهم محفورة بأحرف من نور على صفحات تاريخ الإمارات الحبيبة على قلوب الجميع ووطن الخير والسلام والإنسانية.

وأضاف سمو الشيخ محمد بن خليفة، أن احتفالية هذا العام تتزامن مع عام «التسامح» الذي تنتهجه الدولة في سياساتها الداخلية والخارجية على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن «إمارات الخير» تحتفل بهذا اليوم من كل عام تخليداً لذكرى هؤلاء الشهداء ووفاءً لهم وعرفاناً بتضحياتهم بعد أن قدموا أرواحهم في الميادين كافة فداءً لهذا الوطن الغالي على نفوس الجميع.