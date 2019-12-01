خليفة بن محمد: وسام فخر

أبوظبي (الاتحاد) وجّه الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أكّد فيها أن يوم الشهيد وسام فخر بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم الطاهرة؛ دفاعاً عن الوطن وكرامته وحقوقه.

واعتبر هذه المناسبة، رمزاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي الشرف والفخر والأمانة، التي جسّدها أبناء الوطن الأبطال الذين سطروا بدمائهم ملحمة عز لوطن الشموخ والخير، سجّلوا فيها أعظم ملحمة بطولية تعبّر عن معاني الكرامة والرجولة وخدمة للإنسانية والتعايش السلمي.

وذكر، أن تخصيص يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، يعدّ وساماً خالداً للوفاء بأبناء الإمارات المخلصين، الذين استشهدوا أثناء تلبية نداء الواجب المقدّس ضمن قوات التحالف العربية المشتركة.

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