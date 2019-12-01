أبوظبي (الاتحاد) دشن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مسرح الشهيد في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي تخليداً لما قدمه شهداء الوطن البررة من تضحيـــات للوطن الغالي.

وأكد في كلمة بمناسبة يوم الشهيد والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام أن الوطن لاينسى أبداً أبناءه الذين يضحون بأنفسهم دفاعاً عنه في ساحات العز والفخر.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تترحم على شهدائنا وتعتز بأهلهم وذويهم سائلاً المولى عز وجل أن تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة دائما قوية ومنيعة تقدم للعالم كله دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله مستندة لتاريخ عريق وبانية مستقبلا زاهرا لخير أبنائها والبشرية جمعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مسرح الشهيد في شرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.