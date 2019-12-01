سيف القبيسي: وطن الرجولة

ابوظبي (الاتحاد) أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن شهداءنا جادوا - بكل كرم ورجولة - بأرواحهم ودمائهم من أجل وطن العزة والكرامة .. ولتبقى راية الإمارات خفاقة وعزيزة .. ويبقى الوطن مصاناً ومحمياً برجاله وببسالة أبنائه .

وأضاف أن الإمارات وطن الرجولة والمواقف الشجاعة بفضل حكمة قيادته وإيمان شعبه بالواجب، وشهداؤنا خير من لبى نداء الواجب فسطروا ملاحم الفداء والبطولة وخلدوا أسماءهم في وجداننا كمنارات تضيء للأجيال طريق المستقبل والمنعة.

وقال: يوم الشهيد هو تجسيد حقيقي للمكانة العالية التي منحتها قيادتنا الرشيدة لهذه الثلة من الأبطال ليستذكر الوطن وشعب الإمارات تضحياتهم وعطاءاتهم وبطولاتهم ؛ مشيراً إلى أن أعظم العطاء أن تجود بدمك، وروحك من أجل مبدأ، وقيمة عليا، من أجل أن ينعم الوطن بالسعادة والسلام والسكينة، وهم من قدموا أسمى معاني الكرم، وصنعوا ملاحم البطولات.

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