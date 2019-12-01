الامارات | حاكم عجمان يوجّه ببناء 20 مسكناً وتوزيعها على المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يوجّه ببناء 20 مسكناً وتوزيعها على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمناسبة اليوم الوطني للدولة، أمر سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بإنشاء 20 مسكناً في عجمان وتوزيعها على المستحقين من المواطنين، الذين لم تسبق لهم الاستفادة من منح وقروض الإسكان الحكومية، والذين شملهم في وقت سابق المسح والدراسات المتخصصة، التي قام بإعدادها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين.

وأكد سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، أن حكومة الإمارات تولي سعادة المواطنين ورفاهيتهم اهتماماً بالغاً، ينعكس في كل برامجها ومبادراتها، مستلهمة في ذلك نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في توفير الحياة الكريمة والمستقرة للمواطنين.

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وقال سموّه إن حكومة عجمان ستواصل العمل بجهد واجتهاد، وبتكاتف جميع الأجهزة الحكومية، بأن تحافظ على العهد الذي قطعه المؤسسون بأن يكون شعب الإمارات أسعد شعوب العالم.

وأضاف سموّه أن توفير المسكن الملائم للأسرة الإماراتية، بما يتناسب مع احتياجاتها ونمط معيشتها، هو أساس استقرارها النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشار سموّه أن اليوم الوطني هو مناسبة عزيزة وفرصة عظيمة لنحتفل بالمنجزات المتحققة، ونطلق فيها مبادارت جديدة وفريدة لإسعاد شعبنا، ونواصل مسيرة العطاء لشعب يستحق الأفضل دائماً. وشدد سموّه على أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات، والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.