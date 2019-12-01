الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون مراسم «يوم الشهيد» في واحة الكرامة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون مراسم «يوم الشهيد» في واحة الكرامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والشيوخ، والضيوف، مراسم «يوم الشهيد» التي أقيمت، أمس، بواحة الكرامة في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات لن تنسى أبطالها الشهداء، وأن ذكراهم ستظل خالدة في وجدان الأجيال، معرباً عن اعتزازه بهذه المناسبة السنوية.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «شهدت، اليوم، وإخواني حكام الإمارات مراسم (يوم الشهيد). تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الزكية ليعيش وطنهم عزيزاً آمناً مطمئناً. ستظل ذكراهم خالدة في وجدان أجيال الإمارات، يستمدون منها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن».

وقد شهد مراسم الفعالية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما حضرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

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كما حضر المراسم عدد من الشيوخ، والوزراء، وأعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي، وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والشرطة، والمسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، والمجلس الوطني الاتحادي، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة، وأسر الشهداء وذووهم.

وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو حكام الإمارات، إلى واحة الكرامة، بدأت المراسم الرسمية الخاصة بـ«يوم الشهيد»، حيث توجه أصحاب السمو الشيوخ إلى نصب الشهيد، وعُزفت الموسيقى العسكرية، ثم أطلقت 21 طلقة مدفعية. بعدها وضع أصحاب السمو الشيوخ أكاليل الزهور أمام النصب، وفاء وعرفاناً وإجلالاً لتضحيات شهدائنا الأبرار، فيما عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو حكام الإمارات، في ختام الفعالية، عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم، حيث سلموهم «وسام الشهيد»، تقديراً وإجلالاً لتضحياتهم وعطائهم في سبيل الوطن، ونصرة الحق والواجب.

محمد بن زايد:

«تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهدائنا الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الزكية، ليعيش وطنهم عزيزاً».

«ستظل ذكراهم خالدة في وجدان أجيال الإمارات.. يستمدون منها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن».