ديوان حاكم الفجيرة ينعى الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي

نعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، المغفور لها الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي .. التي وافتها المنية مساء اليوم.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان:

"بسم الله الرحمن الرحيم .. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور لها الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي والدة أخيه الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة التي وافتها المنية مساء اليوم السبت 3 ربيع الآخر 1441 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2019.

وقد تقرر إقامة صلاة الجنازة بجامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة بعد صلاة ظهر غد الأحد.

كما يتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة وأخوه الشيخ صالح بن محمد الشرقي واجب العزاء في المغفور لها بقصر الرميلة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأحد.

إنا لله وإنا اليه راجعون".

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