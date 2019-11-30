الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون مراسم "يوم الشهيد" بواحة الكرامة في أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود والشيوخ .. والضيوف .. مراسم " يوم الشهيد " التي أقيمت بواحة الكرامة في العاصمة أبوظبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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