الامارات | جمعية الصحفيين: يوم الشهيد يعبر عن العزة والكرامة والفخر والولاء للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين: يوم الشهيد يعبر عن العزة والكرامة والفخر والولاء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت جمعية الصحفيين الإماراتية، أن يوم الشهيد يمثل مصدراً للفخر والاعتزاز لجميع أبناء الوطن، وستبقى أرواح الشهداء وتضحياتهم أوسمة عزة وكرامة، وستظل سيرتهم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، ونبراساً يضيء الطريق للأجيال القادمة.

وقال مجلس الإدارة، إن إهتمام القيادة الرشيدة بإحياء يوم الشهيد إنما هو تأكيد على ترسيخ قيم التضحية والعطاء للوطن، وأن الشهادة في سبيل الله ورفع راية الوطن عالياً هي قمة البطولة، ورسالة على أن الدولة لا تنسى تضحيات قدمت ودماء رويت في ميادين الشرف دفاعاً عن دولة الإتحاد وحماية لإنجازاتها.

وأضاف مجلس الادارة، أن قيم التضحية والشهادة لأجل الوطن قيم متوارثة على مدار الزمان من القادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فهو القائد المؤسس والمعلم والأب الملهم الذي غرز مفاهيم الشجاعة في قلوب أبناء الوطن.