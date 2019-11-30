صور.. مسيرة بحرية ضخمة تنطلق من دبا الفجيرة احتفاء باليوم الوطني الـ 48

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع جمعية دبا الفجيرة للصيادين، أمس مسيرة بحرية ضخمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 48 للدولة، بمشاركة سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان بالفجيرة وعدد من مديري المؤسسات الحكومية بالإمارة.

واشتملت المسيرة على جمعيات الصيادين في دبا الفجيرة و البدية وضدنا ورول دبا وشرم وأهالي من مدينة دبا.

وقد انطلقت المسيرة البحرية التي شارك فيها أكثر من 300 قارب من ميناء دبا الفجيرة مروراً بمنطقة الرول والفقيت، حيث كانت نقطة التجمع فيها، لتتجه بعدها القوارب إلى جزير الطيور، وسط الأناشيد والأغاني الوطنية والخاصة بالتراث البحري، كما رافق المسيرة قارب "البتيل" الذي توشح بعلم الإمارات وعلى متنه كبار السن من المواطنين، كدلالة على ترسيخ مهنة الغوص حين كان هذا القارب يشهد على حقبة زمنية من فترات الغوص على اللؤلؤ.

وتخلل المسيرة البحرية تسيير ثمانية قوارب، ضمت مجسمات لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام الإمارات.

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وفي ختام المسيرة.. أكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة حرص هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي على أن تكون احتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة شاملة ومتميزة في كافة أنحاء الإمارة، وذلك تعبيراً على تلاحم الشعب الإماراتي مع قيادته الرشيدة التي مهدت له الطريق في أن يكون متفرداً في كافة مناحي الحياة.

ورفع الضنحاني بهذه المناسبة آسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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من جانبه عبر سليمان الخديم نائب رئيس جمعيات الصيادين في الدولة ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة عن سعادته بهذا الإقبال والمشاركات الواسعة من أهالي المنطقة، مشيداً بجهود المنظمين وحرس السواحل وجميع من شارك في هذه الاحتفالية البحرية التي تعبر عن حب الشعب لقيادته الحكيمة .

حضر فعاليات المسيرة جمهور غفير من أهالي الإمارة وخارجها.