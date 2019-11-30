كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تؤثر الإمتحانات على الطلاب في الإمارات؟

من الاكتئاب إلى القلق، يتعرض الطلاب إلى حالات من التوتر الشديد خلال فترة الامتحانات في الإمارات.

وقال طلاب في الإمارات، تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا إنهم يشعرون بالتوتر ويخشون موسم الامتحانات القادم. في البلاد.

وقالت جايانث مانوهار، وهي طالبة هندية من الصف الثاني عشر في الشارقة: “لا أتطلع على الإطلاق إلى عطلات ديسمبر القادمة. كل ما سأفعله هو التحضير للامتحانات النهائية”.

وتحدثت صحيفة خليج تايمز إلى مجموعة من الطلاب والمستشارين وعدد قليل من الآباء للتأكد من السبب الدقيق للتوتر و كيفية تجنب ذلك.

هناك سببان رئيسيان يستشهد بهما الطلاب، بما في ذلك الاختبارات الشهرية استعدادًا لامتحانات الصف 10 و 12 للمجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE)، والإلغاء المفاجئ لنظام التقييم المستمر والشامل (CCE) من قبل CBSE.

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وقال عماد أحمد، البالغ من العمر 15 عامًا ، وهو طالب في مدرسة جيمس ميلينيوم في دبي: “أواجه ضغوطًا كل يوم. ويعود السبب في معظمه إلى امتحانات المجلس المركزي، ويمارس الآباء ضغطًا كبيرًا علينا للحصول على درجات عالية، ومهما درست لا يكفي ذلك للإحاطة بالمناهج”.

ومع اقتراب موسم الامتحانات، بواجه الطلاب مستويات الضغط العالي في المدرسة وكذلك حياتهم الشخصية. وقالت دبليو سي وهي طالبة في إحدى المدارس التي تتبع المناهج البريطانية “ضع في اعتبارك أن الطلاب لا يتعاملون فقط مع الإجهاد في الامتحانات، بل يجب أن يواجهوا التنمر من أقرانهم وكبار السن، وسوء المعاملة في الفصول الدراسية إذا لم يحصلوا على درجات عالية”.

وأوضحت الدكتورة منى يسري، وهي مستشارة عائلية مرخصة في مدينة دبي للرعاية الصحية ومستشارة للطلاب في أكاديمية جيمس ويلنجتون – واحة السيليكون: “من المهم للغاية أن يقوم الآباء بمراجعة ما يقولون ويفعلونه لمحاولة تحفيز أطفالهم لتحقيق درجات عالية، حيث لا يستطيع الكثير من الآباء قبول أن أطفالهم ليسوا من الطلاب المتفوقين، فهم يواصلون دفع أطفالهم في هذا الاتجاه الذي يجعلهم يفوتون مواهبهم الحقيقية وقدراتهم الإبداعية وكذلك يؤثر سلباً على تقديرهم لذاتهم”.

وأضافت: “إذا كان الأهل لا يضغطون على الطفل لكنه لا يزال يشعر بالقلق، فيجب عليهم الحصول على دعم خارجي من مستشار سيعمل على سلوك الطفل المعرفي وأفكاره التلقائية التي تسبب القلق”.