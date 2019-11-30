قائد عام شرطة أبوظبي: "يوم الشهيد" سيظل خالداً في ذاكرة أبناء الإمارات

أكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن يوم الشهيد سيظل خالداً في ذاكرة ابناء دولة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقاً للحق والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وأضاف المزروعي، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، أن هذه المناسبة الغالية على وطن العزة والمجد تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة .

وقال معاليه إن هذا اليوم المجيد يعد مناسبة وطنية لإحياء ذكرى أبطال الإمارات البواسل، الذين استشهدوا في ميادين الواجب للذود عن الوطن، كما أنه يوم لرد الجميل واستذكار لبطولات الشهداء وموقف مهيب من التلاحم الوطني، غرسه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعبيراً عن الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب ومنعة اتحادنا.

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ووجه معاليه التحية والتقدير لأسر شهداء الإمارات لافتاً إلى أن بطولات الشهداء ستظل مضيئة في ذاكرة الوطن وأجيال المستقبل وسيظل يوم الشهيد يوماً تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً لشهدائنا البررة، ممن سطروا ملاحم العز والوفاء للوطن المفدى وقدموا أروع الأمثلة، فخلدوا سيرتهم أبد الدهر، فهم الخالدون في نفوسنا بما قدموه من تضحيات عظيمة للوطن والإنسانية جمعاء، ويوماً للوفاء وأسمى معاني المثل والتضحية وحب الوطن ونصرة الحق.

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وأشار إلى أن مكانة شهداء الإمارات ستظل دائماً عميقة في نفوسنا فهم رمز أرضنا الشامخة، وعبق النصر، وسطروا ملاحم العزة والكرامة، وهم صف واحد في الشجاعة والبطولة، والتضحية والفداء، من أجل الوطن ..وبهذه المناسبة الغالية نقف تحية وتقديراً للتضحيات الجسام، التي قدمها شهداء الوطن، بأرواحهم الطاهرة، ودمائهم الزكية.

وابتهل المزروعي إلى الخالق عز وجل بأن يتقبل شهداءنا الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.