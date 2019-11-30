كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي التحديات التي تواجه قطاع الفنادق في دبي؟

سيحتاج قطاع الفنادق في دبي إلى تغيرات شاملة ليحافظ على نجاحه على مدار العقد المقبل، وفقًا لقسم الضيافة في شركة الاستشارات Drees & Sommer.

وقال فيليبو سونا، العضو المنتدب للشركة “نتيجة لتطور الاقتصاد، وزيادة المعروض من الفنادق وتوحيد متوسط ​​سعر الغرفة الذي يشهده سوق دبي، سيحتاج ملاك الفنادق والمشغلون إلى التحول من استراتيجية تعتمد على الإيرادات إلى إستراتيجية تعتمد على التكلفة”.

وقال سونا إن توحيد متوسط ​​سعر الغرفة في دبي موجود ليبقى، مضيفًا أن سعر الغرفة من فئة الخمس نجوم يتراوح بين 180 و 200 دولار، ودعا إلى تغيير إلى التغيير عبر ثلاثة جوانب رئيسية لصناعة الفنادق في دبي: نماذج الأعمال والأصول المادية والعلامات التجارية.

وأضاف “لقد حان الوقت لأصحاب الفنادق لإعادة تحديد مكانهم. القضايا الرئيسية تحيط نموذج الأعمال. على سبيل المثال، تعد إقامة الموظفين، التي يتم توفيرها حاليًا من قِبل مالكي الفنادق في دبي، كلفة هائلة ليست مستدامة لسببين:

أولاً، سوق دبي السكني مستقر ولكنه آخذ في التوسع، وستكون هناك وحدات قادمة على الإنترنت يمكن لموظفي الفندق أن يستأجروها. ثانياً، ينمو الاتجاه نحو الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الفندقية، من الأمن إلى التدبير المنزلي، إلى جانب التطورات في التكنولوجيا التي تجعل عمليات الفنادق أكثر كفاءة، وستحتاج الفنادق إلى قوى عاملة أصغر في المستقبل. ”

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وأشار إلى أن هذا التغيير الدراماتيكي يتطلب تغييراً هائلاً في التفكير الذي سيستغرق بعض الوقت، مضيفًا أنه يجب أن يبدأ الآن وسيحدث خلال السنوات العشر القادمة.

وعندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية والأصول المادية، ستحتاج الفنادق التي تم إنشاؤها قبل عام 2010 إلى إعادة تحديد موقعها للتنافس مع العرض الجديد القادم عبر الإنترنت.

ووفقًا لأحدث بيانات STR، يوجد 427 فندقًا تضم 123،742 غرفة قيد الإنشاء في الشرق الأوسط، منها 54،438 غرفة في الإمارات.

وقال سونا: “إن إعادة نقل الأصول المادية ستتطلب أكثر من عملية تجديد. وتعد دبي وجهة رائعة، حيث يزداد عدد الزوار على أساس سنوي، ولكن سيكون مبلغ 180-200 دولارًا هو المعدل الجديد للغرفة من فئة الخمس نجوم، ويجب تصميم الممتلكات وفقًا لذلك “.

وقال إن هذا يعني أن الفنادق ستحتاج إلى أحجام غرف مكافئة لتلك الموجودة في الأسواق العالمية الرئيسية الأخرى، مثل لندن ونيويورك وأمستردام، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.