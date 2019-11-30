كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يحتاج سوق العقارات بدبي تجميد المعروض؟

ليس من المنطقي الاستمرار في الحديث عن زيادة العرض في سوق العقارات هذا وفقًا لمجموعة طلال القداح، الرئيس التنفيذي لشركة MAG Lifestyle Development.

وقال القداح “لقد خرجت شركة إعمار بعمليات إطلاق وحجز مبيعات بمليارات الدراهم في ما يقول الجميع إنه سوق صعب. وعندما تنظر اللجنة العليا المنشأة حديثًا إلى السوق، هل ستكون مقتنعة بأرقام إعمار والشركات العقارية المماثلة.

وأضاف “إن وقف جميع عمليات الإطلاق الجديدة على الخارطة ليس هو الحل لمواجهة السوق الصعبة، لا يمكن للأسواق أن تعمل بهذه الطريقة. ويمكن للمطورين الذين يجدون صعوبة في التوقف عن البيع في مشاريعهم الخاصة. أو يمكنهم الاستمرار في البناء حتى تتغير دورة السوق نحو الأفضل. هذه هي الاستراتيجية التي نتبناها. نحن نبني للطفرة القادمة. ”

لقد مر شهران منذ الإعلان عن إنشاء اللجنة العليا، والذي يضم الإدارات الحكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإضافة إلى المطورين الرئيسيين مثل نخيل ومراس وإعمار، إلخ. وتتوقع مصادر الصناعة أن تقدم اللجنة مؤشراً السوق والاتجاهات بحلول أوائل العام المقبل، بحسب غلف نيوز.

في هذا العام، كانت عمليات الإطلاق التي لم يتم التخطيط لها ضمن الأقلية بالتأكيد، حيث قامت إعمار ومراس دبي القابضة بمغامرات جديدة. وآخر ما وصول إلى السوق هو “الوادي”، وهو مشروع لشركة إعمار يقع على طريق دبي – العين السريع، وأسعار المنازل تتراوح فيه ما بين 1.16 مليون درهم، مع خطة تسليم بعد 2.5 سنة.

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ولا يشعر القداح بالقلق الشديد بشأن فترات تمديد خطط ما بعد التسليم “أنا أبحث عن المستخدمين النهائيين، وليس أي نوع آخر من المشترين لهذه الخصائص، في دبي ساوث، وحتى في ظل هذا الوضع في السوق، حققنا مؤخرًا 85 مليون درهم من المبيعات من 80 وحدة في 30 يومًا. كانت تلك العقارات الجاهزة مدعومة بمخططات تأجير لمدة 10 سنوات. وكان لهذه المنازل أسعار أعلى قليلا من متوسط ​​السوق”.

وأوضح القداح “التحدي الذي يواجهني هو تقديم شيء أكثر مما وعدنا به. لأن كل ما يمكن للمشتري رؤيته في عملية بيع على المخطط هو عرض وكتيب جميل، وبعض المواد والتشطيبات، وكل هذا في الصور فقط. لكن في وقت التسليم، إذا اقتنع المشترون بأنهم حصلوا على المزيد من القيمة فلن تواجه هذه المشروعات صعوبة في البيع. حتى لو كان المطور المنافس سيأتي بحوافز أكثر سخاء”.

وحلص إلى القول “لقد فشل المطورين ليس بسبب تحول السوق، ولكن لأنهم فشلوا في مطابقة توقعات المشتري في وقت التسليم.”