الامارات | الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي في ذمة الله

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المغفور له باذن الله الملازم أول الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي. وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت في مسجد زايد بعد صلاة الظهر وسيوارى جثمانه في مقبرة القواسم. إنا لله وإنا إليه راجعون. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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