حاكم عجمان: رموز الإرادة والعزيمة

عجمان‎ (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: إن تخصيص 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد هو تخليد لأسماء الشهداء وبطولاتهم والوفاء والعرفان لتضحياتهم النبيلة ومسيرتهم، وتمجيد لبطولات سطرتها أرواح طاهرة ونفوس سامية لم تتوان عن تلبية نداء الواجب لنصرة الدين والوطن والإنسانية.

وفي ما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم عجمان التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد»:

تحتفل بلادنا بيوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر من كل عام تمجيداً لبطولات سطرتها أرواح طاهرة ونفوس سامية لم تتوان عن تلبية نداء الواجب لنصرة الدين والوطن والإنسانية، وقد خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هذا اليوم تخليداً لأسماء شهداء الإمارات وبطولاتهم ووفاء وعرفاناً لتضحياتهم النبيلة، ومسيرتهم البطولية في ميادين القتال والجهاد ونصرة الإنسان أينما كان، وتقدر دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً تضحيات الشهداء وبذلهم أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الطيبة ودماءهم الزكية، ولولاهم لضاعت الأوطان وانتكست الرايات، ونهبت الثروات واستبيحت المحارم وانتهكت الأعراض، فالشهيد هو الدرع الحصين والسند الأكبر ورمز الإرادة والعزيمة الذي وهب نفسه لصون العرض والقضاء على الظلم وإخماد نار الفتن وهو ملاذ الخائفين.

في‎ يوم الشهيد، يلتف الشعب حول قادته، بقلوب صادقة وولاء خالد، معاهدين على الوفاء لقيادتنا الرشيدة، وإكمال مسيرة الحق والشرعية، ونصرة الإنسان أينما كان، ومؤكدين أن شعب الإمارات الوفي، لن ينسى شهداءه الأبرار وذكراهم العطرة.

الإشادة واجبة والثناء مستحق بما تقوم به قيادتنا الحكيمة مع أسر الشهداء، ونثمن جهود الدولة للتخفيف عنهم تقديراً لتضحيات وعطاء أبنائنا الشهداء وتكريماً لأسرهم.