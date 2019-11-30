حمدان بن محمد: هويتنا عميقة الجذور

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن شهداء الوطن جسدوا الحقيقة الكبرى في حياتنا، وهي وحدة بيتنا ومجتمعنا وحاضرنا ومستقبلنا، وأضاف سموه أن «الشهداء الذين جاءوا من كل أرجاء دولتنا والتحقوا بقواتنا المسلحة، مصنع الرجولة وبوتقة الانصهار الوطني هم إماراتيون بالمبنى والمعنى، قسمهم واحد، وشعارهم واحد، وعلمهم واحد وهويتهم واحدة»».

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد:

«بسم‎ الله الرحمن الرحيم.. اليوم يزهو شعبنا بأبنائه الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن حرية وطننا وأمنه واستقراره ومكتسباته.. واليوم تحف براياتنا أرواح الشهداء فتزداد علواً وشموخاً، ويفوح عطر الشهادة في أرجاء وطننا فتكبر فينا مشاعر الولاء والانتماء، ونزداد استعداداً لبذل أرواحنا في سبيل عزة ورفعة إماراتنا الحبيبة.

وحين يجتمع قادتنا اليوم في واحة الكرامة وحول صرح الشهيد، وتهفو قلوب أبناء وبنات الإمارات إلى الواحة، تتلألأ أمامنا أسماء الكوكبة المباركة المنقوشة في لوحات الصرح، فنزداد يقيناً بأن دولتنا قوية بأبنائها أكثر من أي وقت مضى، وأن هويتنا الوطنية الإماراتيةالمعمدة بدماء شهدائنا عفية وعميقة الجذور، ونابضة في القلوب، وتسري مسرى الدم في عروق الإماراتيين والإماراتيات.