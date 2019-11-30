مكتوم بن محمد: يوم نابض بالحياة

أبوظبي (وام) قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي إن يوم الشهيد سيبقى نابضاً بالحياة في الآتي من أيامنا يشد أزرنا، ويلهم أبناءنا ويشحذ هممهم ويحفزهم على التفوق.. وسيبقى أيضاً إكليل غار يطوق أعناق الإماراتيين والإماراتيات ووسام فخر على صدور ضباط وجنود قواتنا المسلحة المتأهبين على مدى ساعات النهار والليل لصون استقلالنا وسيادتنا وأمننا ونصرة أشقائنا. وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد..

»نجتمع اليوم نحن أبناء وبنات الإمارات في حضرة الشهداء ومع أسرهم ونردد قوله سبحانه وتعالى: «و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون«.

وفي حضرة الشهداء نقترب أكثر من جوهر الإماراتيين والإماراتيات وقيمهم العليا، يتكثف حضور الشرف بما هو التزام بتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

فثكتيو حضور الانتماء بما هو توحد مع وطننا واستعداد دائم لفدائه بالغالي والنفيس ويتكثف حضور الولاء بما هو التفاف حول قادتنا ورؤاهم وقراراتهم وسياساتهم وخطط عملهم.

وفي حضرة الشهداء يتجلى واضحاً معنى الوفاء للقسم والالتزام بالعهد وبالكلمة.. كما تتجلى بأوضح الصور معاني الشجاعة في مواجهة الأخطار والباطل والعدوان.. ويتجلى بأعلى الدرجات العطاء حيث الجود بالنفس غاية الجود.

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