ولي عهد الشارقة: الشهداء آمنوا بالقيم العليا

الشارقة‎ (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن شهداء الإمارات آمنوا بقيم الوطن العليا وحملوها في قلوبهم، عملاً وتطبيقاً، ومضوا في مسيرتهم لنصرة مجتمعهم، فكان أن عملوا في مختلف ميادين العمل، وتسابقوا من أجل خدمة وطنهم وتقديم أرواحهم في سبيله، ومن أجل الدفاع عنه والذود عن حياضه.

وقال في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد:

«كل عام، في مثل هذا اليوم، نحيي ذكرى أبنائنا من شهداء الوطن، نترحم عليهم، ونتذكر، بكثير من الفخر، أنهم قدموا أغلى ما عندهم للتضحية في سبيل الأرض والعرض، وهي أعلى مراتب العطاء الإنساني لخدمة الوطن ورد جميله، نترحم عليهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

يوم الشهيد يوم عظيم نُخلّد فيه ذكرى أبناء أحباء وأعزاء، آمنوا بقيم الوطن العليا وحملوها في قلوبهم، عملاً وتطبيقاً، ومضوا في مسيرتهم لنصرة مجتمعهم، فكان أن عملوا في مختلف ميادين العمل، وتسابقوا من أجل خدمة وطنهم وتقديم أرواحهم في سبيله ومن أجل الدفاع عنه والذود عن حياضه، وكان لهم ما أرادوا من الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، نتذكرهم ونذكر مآثرهم الكبيرة في حق الأرض التي عاشوا فيها وشبوا على أخلاق أهلها، وتربوا على مُـــثُل وقيم مجتمعهم الأصيل.