عبد الله بن سالم: صفحات مشرقة في التاريخ

الشارقة‎ (وام)

أعرب سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عن الاعتزاز والفخر بشهدائنا الأبرار الذين سطروا صفحات مشرقة في تاريخ الوطن في التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم والذود عن حياضه، ليبقى وطنهم عزيزاً شامخاً، ورايته خفاقة.

وفيما‎ يلي كلمة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: «في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تعيش بلادنا وقع يوم تاريخي مميز، يوم الوفاء والتقدير لشهداء الوطن الأعزاء علينا، يوم نترحم فيه على أرواح الشهداء من مختلف مجالات العمل الوطني وفي كل بقعة من هذه الأرض الطيبة، نترحم عليهم وندعو لهم بالقبول الحسن مع الصديقين والشهداء».

نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بشهدائنا الأبرار الذين سطروا صفحات مشرقة في تاريخ الوطن في التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم والذود عن حياضه، ليبقى وطنهم عزيزاً شامخاً، ورايته خفاقة.

إن الإمارات تستذكر هذا اليوم المجيد وهو دليل على تقديرها وإعلائها لتضحيات الشهداء ولقيم الفداء وحب الوطن والحفاظ على مكتسباته، وإن تضحيات الشهداء ستبقى نبراساً يقتدي به أبناء الإمارات ويستلهمون منها العبر والدروس.