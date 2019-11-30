طحنون بن محمد: لا أمن أو تنمية دون تضحيات

العين‎ (وام) أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص يوم 30 نوفمبر يوماً للشهيد يعبر عن الاحترام والتبجيل لذكرى الشهداء العطرة، مضيفاً أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية لأمة دون تضحيات. وقال سموه عبر مجلة «درع الوطن»: إن تخصيص 30 نوفمبر من كل عام ليوم الشهيد يعبر عن الاحترام والتبجيل لذكراهم العطرة ويزرع في نفوس شبابنا وأطفالنا حب الشهادة لتنقش أسماؤهم في صفحات الشرف والعزة والكرامة فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية لأمة دون تضحية شهدائها ولا ثبات على الحق ولا نصرة مظلوم ومساعدة الشعوب المنكوبة دون تضحيات. ونرفع في هذا اليوم العظيم أسمى آيات التقدير والامتنان لأُمهات الشهداء وأُسرهم وذويهم ونفخر في هذا اليوم وكل يوم بأبناء وطننا الغالي الذين ساروا على درب الأجداد والآباء وقدموا أروع الأمثلة وأصدقها من أجل رفعته وصونه من كيد الكائدين.

تحية إكبارٍ وإجلال لكل أبنائنا الأبطال الذين ما زالوا يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية.

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