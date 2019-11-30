ولي عهد رأس الخيمة: 30 نوفمبر ذكرى عطرة تتوارثها الأجيال

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن تخصيص دولة الإمارات الـ «30» من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد يعبر عن تقدير قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، للشهيد الذي وهب نفسه وروحه فداء لوطنه فكان لابد من تكريمه وإعلاء ذكره حتى بعد شهادته.. مشدداً سموه على أن تضحيات أبناء شهداء الإمارات سواء في الداخل، أو الخارج في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة لا تقدر بثمن وهي محل إكبار وإجلال وتقدير.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»: نستذكر في هذا اليوم الملحمة البطولية التي سطّر فيها جنود الإمارات الميامين أروع الأمثلة في الإقدام والدفاع عن الوطن ومكتسباته ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الأشقاء المظلومين وحمايتهم، وصولاً إلى رد الحقوق إلى أصحابها وأهلها.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بهذه المناسبة: إن ما انتهجته القيادة الحكيمة في دولتنا الحبيبة من سعي دؤوب للوقوف مع آمال وآلام شعبها وتطلعاته إنما يجسد قوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب وهو ما تجلى في تخصيص 30 نوفمبر من كل عام يوماً خاصاً يحيي فيه أبناء الدولة ذكرى الشهيد العطرة فيوم الشهيد هو يوم التكريم والتتويج لبطولاتهم الفريدة بإحيائها في كل سنة مستذكرين أبرز مواقفهم وشجاعتهم وبسالتهم إنه يوم التآزر المجتمعي ويوم التعبير عن التضامن والتلاحم القوي لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مع قيادته الرشيدة والتفافهم حولهم دعماً وسنداً لتبقى راية دولتنا دائماً عالية خفاقة في سماء الوطن.

إن 30 نوفمبر من كل عام سيظل باقيا على مدار الزمن وستتناقله الأجيال وتتوارثه، ولتظل صورة وملامح وبطولات الشهداء مضرب مثل ومدرسة في حب الوطن وقيادته الرشيدة ولتعزيز وتقوية أواصر العلاقات الأسرية بين القيادة وأبنائها، ولإحياء أمجاد الشهداء ولتقوية اللحمة بين أفراد البيت المتوحد.