ولي عهد الفجيرة: أبطال يستحقون التخليد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة في كلمة بمناسبة يوم الشهيد وجهها عبر مجلة «درع الوطن» أن شهداء الإمارات أبطال يستحقون التخليد والاستذكار والتبجيل، لأنهم خلّدوا معاني الولاء والإنسانية واللُّحمة الوطنية بدمائهم الطاهرة في ميادين العز والشرف، وفي يوم الشهيد نثمن الشجاعة والتضحيات والبطولات التي قدموها في سبيل رفعة الوطن وعزته، والتي ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز شعبنا الوفي وقيادته الحكيمة.

وقال سموه: لقد صدق شهداؤنا ما عاهدوا الله والوطن عليه، وآمنوا بعدالة القضية التي خرجوا من أجلها، وأدوا أمانة الوطن، وقدموا المثل والقدوة في التضحية، ووهبوا أرواحهم فداء للوطن وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة. وهم يستحقون اليوم أن نقف إجلالاً وإكباراً أمام نبالة إنجازهم وعظمة تضحياتهم، ونعاهدهم على أن تبقى راية الوطن خفاقة، وأن نواصل المشوار حتى تحقيق الهدف الذي استشهدوا من أجله.

وتابع سموه: «وفي هذا اليوم، نؤكد أن قواتنا المسلحة كانت ولم تزل مصدر فخر وإلهام للأجيال الحالية والقادمة، فجنود الإمارات مثال للبسالة وإحقاق الحق، والشهداء بينهم قدوة يحتذى بها في التضحية والدفاع عن وطنهم وأمتهم وحفاظاً على الحق ونصرة لأهله، وجرحى القوات المسلحة أنموذج في الفداء والتضحية والصبر والثبات وإرادتهم لا تنكسر ولا تلين، وهم جميعاً ورثة مجد وعطاء كبير قدمه الأوائل من أبناء هذه الأرض الطيبة، الذين دافعوا عن المنطقة أمام الأطماع الخارجية».

وأضاف سموه: وخلف قيادة الدولة الحكيمة والتي تعد قدوة لأبنائها في الحزم والعزم والصلابة، يؤكد أبناء القوات المسلحة الإماراتية أنهم جزء من شعب قوي الإرادة وصلب العزيمة يحب الخير ويعشق العطاء بروحه، مدافعا عن أرضه وعن حقوق جيرانه ولا يتوانى عن نصرة المحتاج، وهم يتمتعون بالشجاعة وبروح المقاتل وبإمكانات عسكرية محترفة، وبفضل قوتهم وصلابتهم يتعاظم دور الإمارات في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.