الامارات | ولي عهد الفجيرة: شهداؤنا يستحقون التخليد والتبجيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة: شهداؤنا يستحقون التخليد والتبجيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن شهداء الإمارات أبطالٌ، يستحقون التخليد والاستذكار والتبجيل، لأنهم خلّدوا معاني الولاء والإنسانية واللُّحمة الوطنية بدمائهم الطاهرة في ميادين العز والشرف. وقال سموه: «في يوم الشهيد نثمن الشجاعة والتضحيات والبطولات التي قدموها في سبيل رفعة الوطن وعزته، التي ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز شعبنا».

كما أكد سموه أنهم «يستحقون اليوم أن نقف إجلالاً وإكباراً أمام نبالة إنجازهم وعظمة تضحياتهم، ونعاهدهم على أن تبقى راية الوطن خفاقة، وأن نواصل المشوار حتى تحقيق الهدف الذي استشهدوا من أجله».

وأضاف سموه: «نؤكد أن قواتنا المسلحة كانت ولم تزل مصدر فخر وإلهام للأجيال الحالية والقادمة، فجنود الإمارات مثال للبسالة وإحقاق الحق، والشهداء بينهم قدوة تحتذى في التضحية والدفاع عن وطنهم وأمتهم، وحفاظاً على الحق ونصرة لأهله، وجرحى القوات المسلحة أنموذج في الفداء والتضحية والصبر والثبات، وإرادتهم لا تنكسر ولا تلين، وهم جميعاً ورثة مجد وعطاء كبير قدمه الأوائل من أبناء هذه الأرض الطيبة، الذين دافعوا عن المنطقة أمام الأطماع الخارجية».