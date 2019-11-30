الامارات | ولي عهد الشارقة: شهداؤنا قدموا أغلى ما عندهم في سبيل الأرض والعرض

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن شهداء الإمارات آمنوا بقيم الوطن العليا وحملوها في قلوبهم، عملاً وتطبيقاً، وتسابقوا من أجل خدمة وطنهم وتقديم أرواحهم في سبيله. وقال سموه بمناسبة «يوم الشهيد»: «كل عام، في مثل هذا اليوم، نحيي ذكرى أبنائنا من شهداء الوطن، نترحم عليهم، ونتذكر، بكثير من الفخر، أنهم قدموا أغلى ما عندهم للتضحية في سبيل الأرض والعرض، وهي أعلى مراتب العطاء الإنساني لخدمة الوطن ورد جميله، نترحم عليهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء». وأضاف سموه أن «يوم الشهيد يوم عظيم، نُخلّد فيه ذكرى أبناء أحباء وأعزاء، آمنوا بقيم الوطن العليا وحملوها في قلوبهم، عملاً وتطبيقاً، ومضوا في مسيرتهم لنصرة مجتمعهم، وتسابقوا من أجل خدمة وطنهم وتقديم أرواحهم في سبيله». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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