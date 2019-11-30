الامارات | حاكم رأس الخيمة: بطولات شهدائنا مثال يقتدى به في تاريخ الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة: بطولات شهدائنا مثال يقتدى به في تاريخ الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قصص وملاحم البطولة التي سطرها شهداء الإمارات في ساحات الكرامة وميادين الشرف ستظل منارة تضيء لنا طريق المستقبل، ومصدر إلهام وفخر للأجيال المقبلة، تستلهم منها أسمى معاني الوفاء والتضحية والعطاء في سبيل الوطن والذود عن حياضه.

وقال سموه: «نعتز في دولة الإمارات بشهدائنا الأبطال الصادقين الذين حفظوا الأمانة، ولبّوا نداء الواجب، وبذلوا أغلى ما يملكون في سبيل عزة الوطن ورفعته، وحماية حدوده، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته. إن قصص وملاحم البطولة التي سطرها شهداء الإمارات في ساحات الكرامة وميادين الشرف ستظل منارة تضيء لنا طريق المستقبل، ومصدر إلهام وفخر للأجيال المقبلة، تستلهم منها أسمى معاني الوفاء والتضحية والعطاء في سبيل الوطن والذود عن حياضه».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم، نجدد التزام قيادة دولة الإمارات وشعبها بذوي الشهداء وعائلاتهم وأبنائهم، تقديراً لتضحياتهم التي ستبقى صفحة وضاءة ومثالاً يقتدى به في تاريخ الإمارات، وتعبيراً عن الامتنان والعرفان لمن بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار وكرامة الوطن.. إن ما يحمله الشهيد من مبادئ وأخلاق، وما يجسده من عطاء لا حدود له يعكس القيم الفاضلة التي نشأ عليها في البيت والمدرسة والمجتمع، وبفضل هذه القيم والتضحيات سيبقى علم الإمارات خفاقاً في سماء الوطن، وستبقى هامات أبناء الإمارات مرفوعة بعز وشموخ».