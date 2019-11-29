حالة الطقس المتوقعة من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يومي السبت والأحد المقبلين معتدل الحرارة وغائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة ظهور السحب الركامية الضعيفة على بعض المناطق الشرقية وعلى الجزر والبحر نهارا، وتزداد الرطوبة في ساعات الليل والصباح ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية.

ويستمر الطقس من الاثنين إلى الأربعاء القادمين معتدل الحرارة وغائما جزئيا بوجه عام يصبح غائما أحيانا على بعض المناطق حيث تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والبحر نهار الاثنين ثم تتكاثر السحب تدريجيا في ساعات المساء والليل على المنطقة الغربية وتتقدم تدريجيا على المناطق الساحلية والشمالية من الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء ويتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط الأمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

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البحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان يضطرب مع وجود السحب الركامية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة..

- السواحل والجزر : 26 - 28 .

- المناطق الداخلية : 27 - 31 .

- المناطق الجبيلية : 16 - 21 .

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة..

- السواحل والجزر : 19 - 24 .

- المناطق الداخلية : 09 - 16 .

- المناطق الجبيلية : 08 - 14 .