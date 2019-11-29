هزاع بن زايد: يوم الشهيد مناسبة تلتفّ حولها قلوب الإماراتيين وضمائرهم

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الجمعة، إن يوم الشهيد مناسبة مشهودة تلتفّ حولها قلوب الإماراتيين وضمائرهم.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، "يوم الشهيد مناسبة مشهودة تلتفّ حولها قلوب الإماراتيين وضمائرهم، حول تلك النخبة المضيئة الملهمة من شباب دولة الإمارات، الذين قدّموا أرواحهم الغالية، دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حدوده وتجسيداً لرسالته وولاء لقيادته واقتداء لشعبه وترسيخاً لمسيرته المجيدة".

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