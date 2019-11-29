الامارات | أحمد الحميري: الثلاثون من نوفمبر مناسبة وطنية نعلي فيها قيم البذل و التضحية

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحميري: الثلاثون من نوفمبر مناسبة وطنية نعلي فيها قيم البذل و التضحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام وزارة شؤون الرئاسة أحمد الحميري أن الثلاثين من نوفمبر، مناسبة وطنية نعلي فيها، قيادة وشعبا، قيم البذل والتضحية والفداء، ونستحضر بالفخر سيرة الآباء والأبناء و الأخوة الذين بذلوا على مدى التاريخ أرواحهم ودماءهم ليظل الوطن بيتا موحدا، ولتبقى رايته عالية خفاقة، وليحيا مواطنوه في عز وكرامة وأمن.

وقال الحميري في كلمة له في يوم الشهيد :" في هذا اليوم، نجدد الولاء لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات معاهدين سموهم أن نظل مخلصين للوطن، مدافعين عن مكتسباته، أوفياء للقيم التي استشهد أبطالنا دفاعا عنها وإعلاء لها، داعين الله أن يديم على بلادنا الأمن و السلام وأن تنعم شعوب العالم بالأمن والاستقرار.. رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ جنودنا، حماة الوطن.. وكل عام والإمارات تفخر بأبطالها، وإنجازاتها".