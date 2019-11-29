كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تعزز نيتفليكس قطاع توصيل الطعام في الإمارات

تعزز عملاقة بث محتوى الفيديو Netflix عملية توصيل وجبات الطعام في دبي، وفقًا لما قاله جورج كونابالي، المدير الإداري لشركة Nando’s UAE.

وأبلغ كونابالي صحيفة أريبيان بزنس أن عمليات التسليم تصل إلى 25 في المائة من أعمال الشركة وأن هذا “ينمو ببطء”.

وتعمل ناندوس مع خيارات التوصيل Talabat و Zomato وقد أبرمت اتفاقًا مع Deliveroo في العام الماضي.

وقال كونابالي: “عندما نتحدث مع عملائنا، نشعر أن Netflix وخدمات البث عبر الإنترنت التي توفر إمكانية مشاهدة سلسلة كاملة دون مغادرة منزلك شجعت المزيد والمزيد من الناس على طلب الأطعمة”.

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وأضاف “نحن نرى أن أعمال التوصيل الخاصة بنا تنمو ببطء وأن عددًا أكبر من الناس مرتاحون في طلب مفاهيم وقوائم طعام غير رسمية متميزة من منازلهم ومكاتبهم الخاصة لمجموعة متنوعة من الأسباب”.

وأوضح كونابالي “نحن نعمل عن كثب لتلبية احتياجات نمط الحياة للسكان، بينما نواصل تشجيع عملائنا على الحصول على التجربة الكاملة في مطاعمنا، لأننا نعتقد أن تجربة المطعم في أي يوم تفوق بكثير تجربة التوصيل، والتي تقتصر على الطعام، في حين يتمتع المطعم بالحيوية والموسيقى وخدمة العملاء والأجواء المميزة”.

يذكر أن أول مطعم ناندو فتح أبوابه في عام 1987 في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الشركة المعروفة عالميا بدجاج Peri-Peri إلى 1200 مطعم في 23 دولة في خمس قارات.