كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الذي يبحث عنه الباحثون عن وظائف في قطاع الضيافة بالإمارات؟

أظهر مسح أجرته CatererGlobal.com أن الأولوية الرئيسية للباحثين عن عمل في مجال الضيافة بدولة الإمارات ليست الراتب.

وتم مسح ما مجموعه 3000 من المهنيين في الشرق الأوسط حول الدوافع الرئيسية للحصول على وظيفة، مع كون الرواتب واحدة من الإجابات الأقل شيوعًا.

وأظهر المسح أن 52% من المشاركين قالوا إن “التقدم الوظيفي” من أهم أهم العوامل. وأعقب ذلك “التوازن بين العمل والحياة” بنسبة 12% والراتب بنسبة 7.5%. وحصل “التدريب والتطوير” أيضًا على 7.5% كأهم محفز.

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ووجد التقرير أيضًا أن 95% من المشاركين سيكونون سعداء بالانتقال إلى بلد آخر بحثاً عن عمل، على الرغم من أن 51% يضعون دولة الإمارات في مقدمة خياراتهم، بحسب موقع hoteliermiddleeast.

وقال مدير المبيعات العالمي لشركة CatererGlobal.com ، جيريمي فيرسوي: “هذه الأرقام تدعم بوضوح التأكيد على أن المتخصصين في قطاع الضيافة هم الأفراد ذوي التفكير الوظيفي. وبشكل لافت للنظر، تم تصنيف التوازن بين العمل والحياة باعتباره ثاني أهم عامل للباحثين عن عمل – قبل التدريب وتحسين الرواتب والعمل”.

وأضاف “إن واجبات صاحب العمل هنا واضحة: تأكد من أنك تعكس هذه النقاط في الإعلان عن الوظيفة وفي مرحلة المقابلة. هناك قيمة ضئيلة في تسليط الضوء على أيام العطلة في السنة عندما يكون ما يهتم به المرشح هو العمل المرن، على سبيل المثال. ”