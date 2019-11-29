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بالصور| نظرة على أطول جدار تسلق داخلي بالعالم في أبوظبي
من المنتظر أن يفتتح أطول جدار تسلق داخلي أبوابه للجمهور اليوم الجمعة 29 نوفمبر في الوقت المناسب لعطلة نهاية الأسبوع والعيد الوطني لدولة الإمارات.
يمكن الوصول بسهولة إلى المبنى الفريد ذو التصميم الهندسي من خلال ياس مول في أبو ظبي.
ويقول محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي للمطور ميرال، إن تصميم الجدار مستوحى من “جبال الإمارات”، وفي الداخل، يستمر المظهر الهندسي الأبيض، مما يمنحه مظهرًا وملمسًا من المستقبل.
ويضم Clymb Abu Dhabi خمسة جدران للتسلق، حيث يحتل The Summyt مكان الصدارة كأطول جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 43 مترًا، وهو الأفضل للمحترفين والمتسلقين المتقدمين، ويتميز بألوان علم دولة الإمارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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