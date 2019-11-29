كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً في دور السينما العالمية. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون: (Le Mans 66 (Ford V Ferrari يجسد الفيلم المنافسة بين فورد وفيراري للفوز بالسباق المقام في مدينة ليمان الفرنسية عام 1966. Knives Out Advertisements تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل حديثة بأسلوب كلاسيكي، حول هذه القصة يكون هناك لغز، فما هو؟ Mercy Black بعد مرور خمسة عشر عامًا على طعنها لاحد أصدقائها أثناء قيامهم بجلسة تحضير شبح تخيلي يدعى (بلاك ميرسي) تعود (مارينا) لمنزلها مرة أخرى بعد أن يتم إطلاق سراحها من مستشفى الأمراض النفسية.

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