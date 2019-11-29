كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة جاناريلي ديزاين 1 المصنوعة في دبي

تحظى سيارة Jannarelly Automotive المصنوعة في دبي باعتراف عالمي من خلال الموزعين في أوروبا والكويت والولايات المتحدة الذين يتلقون عدداً كبيراً من الطلبات للحصول على السيارة.

وأراد المؤسس أنتوني جاناريلي التركيز على متعة القيادة وتحديد السرعة، وهذا لا يعني أن Jannarelly Design-1 ليست سيارة سريعة، فهي تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 230 كيلومتراً في الساعة وهي مزودة بمحرك V6 سعة 3.5 ليتر.

واستوحى المصممون موضوعات التصميم الخاصة بالسيارة من السيارات الرياضية في الخمسينيات والستينيات، مثل فيراري تيستا روسا 1957 على شكل عائم وشيلبي إيه سي كوبرا 1962، وتقدم جاناريلي متعة مفتوحة مع ميزات متقدمة مع جسم مركب من الألياف الزجاجية وألياف الكربون وتزن 810 كيلوغرام فقط.

وصممت جاناريلي سابقًا سيارات Lykan و Fenyr SuperSport لصالح شركة W Motors لصناعة السيارات الفخمة في دبي قبل أن تتعاون مع خبير المواد المركبة Frederic Juillot لتطوير Design-1.

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وحققت السيارة بالفعل نجاحًا كبيرًا بعد ظهورها الدولي لأول مرة، وتم بيعها رسميًا في المملكة المتحدة في سبتمبر، وتمتلك الشركة أيضًا موزعين في نيويورك وفرنسا والكويت.

ويبدأ سعر Design-1 من 230 ألف درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.