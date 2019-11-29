كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تجربة غنية لتناول العشاء في صحراء دبي

يفتتح مخيم سونارا الجديد المذهل يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر في محمية دبي الصحراوية، ويعتبر مفهوم المطاعم الصديقة للبيئة أول مفهوم فريد من نوعه في دبي.

وبسعر 860 درهماً للبالغين، بما في ذلك المشروبات الغازية و 380 درهماً للأطفال، ستستمتع بالأطباق من قائمة الطعام المصممة خصيصًا والتي تجمع بين الأطباق الأصيلة المستوحاة من المأكولات العربية والوجبات الشرقية والغربية والمأكولات الفرنسية مع غروب الشمس.

ويقع Sonara Camp على بعد 40 دقيقة من وسط دبي، ويوفر تجربة لا تنسى لتناول الطعام. بالإضافة إلى الترفيه الحي والكثير لإرضاء الجميع.

وبعد العشاء، يمكنك الاسترخاء في سينما الهواء الطلق مع البوشار، ومشاهدة الطيور الحية، وحتى النظر إلى النجوم مع عالم فلك. وتعد المحمية موطنًا للأوركس والغزلان، لذلك لا تفاجأ برؤيتها تتجول في المكان، بحسب موقع واتس أون.

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ولا توجد أماكن إقامة في المخيم طوال الليل، بل سيتم نقلك إلى نقطة الالتقاء إما بسيارة دفع رباعي، وهناك حتى خدمة سائق خاص لنقلك مباشرةً من منزلك.

ويستخدم Sonara Camp المنتجات والمواد المستدامة، مع سياسة خالية من النفايات واستخدام للطاقة الشمسية، حيثما أمكن ذلك.

معسكر سونارا، محمية دبي الصحراوية، دبي، من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 12 صباحًا، يفتح من يوم الخميس 28 نوفمبر، هاتف: 0503360397. nara.ae/sonara