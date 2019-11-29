الامارات | حمدان بن محمد بن راشد: شهداء الوطن جسدوا وحدة بيتنا و مجتمعنا وحاضرنا ومستقبلنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد بن راشد: شهداء الوطن جسدوا وحدة بيتنا و مجتمعنا وحاضرنا ومستقبلنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إن شهداء الوطن جسدوا الحقيقة الكبرى في حياتنا وهي وحدة بيتنا و مجتمعنا وحاضرنا ومستقبلنا.

وأضاف سموه أن الشهداء الذين جاءوا من كل أرجاء دولتنا والتحقوا بقواتنا المسلحة، مصنع الرجولة وبوتقة الانصهار الوطني هم إماراتيون بالمبنى والمعنى، قسمهم واحد، وشعارهم واحد، وعلمهم واحد وهويتهم واحدة.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة "يوم الشهيد" : // بسم الله الرحمن الرحيم .. اليوم يزهو شعبنا بأبنائه الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن حرية وطننا وأمنه واستقراره ومكتسباته.. واليوم تحف براياتنا أرواح الشهداء فتزداد علواً وشموخاً، ويفوح عطر الشهادة في أرجاء وطننا فتكبر فينا مشاعر الولاء والانتماء ونزداد استعداداً لبذل أرواحنا في سبيل عزة ورفعة إماراتنا الحبيبة.

وحين يجتمع قادتنا اليوم في واحة الكرامة وحول صرح الشهيد، وتهفو قلوب أبناء وبنات الإمارات إلى الواحة، تتلألأ أمامنا أسماء الكوكبة المباركة المنقوشة في لوحات الصرح، فنزداد يقيناً بأن دولتنا قوية بأبنائها أكثر من أي وقت مضى، وأن هويتنا الوطنية الإماراتية المعمدة بدماء شهدائنا عفية وعميقة الجذور، ونابضة في القلوب، وتسري مسرى الدم في عروق الإماراتيين والإماراتيات.

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لقد جسد شهداؤنا الحقيقة الكبرى في حياتنا؛ وحدة بيتنا ومجتمعنا وحاضرنا ومستقبلنا .. فالشهداء الذين جاءوا من كل أرجاء دولتنا، والتحقوا بقواتنا المسلحة، مصنع الرجولة وبوتقة الانصهار الوطني، هم إماراتيون بالمبنى والمعنى، قسمهم واحد، وشعارهم واحد، وعلمهم واحد وهويتهم واحدة، ومطلع نشيدهم الواحد: عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا ..

وخاتمته : نفديك بالأرواح يا وطن .. وقد افتدوا وطننا بأرواحهم.

نعم هذا نشيدنا نحن أبناء وبنات الإمارات، نردده قولاً ونمارسه فعلاً .. وعهدنا مع وطننا وقيادتنا أن نظل متأهبين لتلبية النداء في ميادين الفداء وساحات البناء، وأن نظل متراصين ومتكاتفين ومتضامنين في أوقات اليسر وأوقات العسر، وأن نؤدي واجباتنا على أحسن وجه، وأن نخلص في أعمالنا ونتوخى دائماً الاتقان والتفوق.

الكرامة والخلود لشهدائنا الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدموا النموذج الساطع للوفاء والمثال الأعلى للعطاء .. والفخر والاعتزاز لذوي الشهداء الذين غرسوا في نفوس أبنائهم حب الوطن، وسلحوهم بالقيم الإماراتية الأصيلة، وأنشأوهم على مكارم الأخلاق.

والحمد لله الذي ألهم رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالشهداء، ووفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات إلى تكريم الشهداء ورعاية أسرهم.