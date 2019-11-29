«الاتحادية للمواصلات» توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية

أبوظبي (الاتحاد) وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية حول أنشطة التعاون الفني في المجال البحري، جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية والتي عقدت في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.

وتنص مذكرة التفاهم على تحقيق التعاون الفني بين الهيئة والمنظمة، من خلال الاستفادة من اختصاص المنظمة البحرية الدولية بصفتها الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن وضع معايير عالمية لسلامة وأمن وتسهيل النقل البحري الدولي ومنع التلوث بوساطة السفن، وذلك إدراكاً منها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن دولة الإمارات حريصة على بذل كل الجهود الممكنة في سبيل الارتقاء بالقطاع البحري وتعزيز دوره وخاصة على صعيد مشاريع تنمية وتطوير الموانئ والنقل البحري والتدريب والتعليم وبناء القدرات في المجال البحري، وذلك من خلال مساهماتها عبر صندوق برنامج التعاون الفني المتكامل للمنظمة بما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية.

وقال: «تبذل دولة الإمارات منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية جهوداً حثيثة لتطوير القطاع البحري الدولي بمختلف جوانبه، حيث تحرص على التعاون مع الجهات المعنية والدول الأعضاء في المنظمة من أجل العمل على إيجاد مجتمع بحري مستدام وآمن».

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