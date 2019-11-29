«وام» و«واس» تعززان تعاونهما الإعلامي

أبوظبي (وام) وقع محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وعبدالله بن فهد الحسين، رئيس وكالة الأنباء السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الإعلامي والإخباري بينهما.

وتأتي المذكرة تحت مظلة اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الهادفة إلى العمل على مبادرات مشتركة تضمن تطوير المحتوى وبناء القدرات والعلاقات مع الوكالات والمؤسسات الإعلامية، وتطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية، وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة التي تواكب طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وتضمنت المذكرة التي جرى التوقيع عليها بمقر «وام»، أمس، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، وتبادل الخبرات الإعلامية، والاستفادة من المعلومات، وتبادل المحتوى الإعلامي بما يسهم في دعم التقارب الثقافي والإعلامي، وإعداد خطة رقمية مشتركة لتوزيع المحتوى وترويج المعلومات وتبادل المحتوى الرقمي ومحتوى الأرشيف وإطلاق برامج تدريبية مشتركة، يتم خلالها تبادل الخبرات المهنية الداخلية، واستقطاب الكفاءات التدريبية ضمن حزمة تدريبية تستفيد منها الطواقم الفنية والإدارية.

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