«الهلال»: بدء تنفيذ «مياه زايد» في الهند والنيجر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

بدأت هيئة الهلال الأحمر، في تنفيذ مشروع «مياه زايد» في دولتي الهند والنيجر لتوفير مياه الشرب النظيفة لآلاف الأشخاص في القرى البوادي، من بين 7 دول تستهدف الهيئة تنفيذ المشروع فيها، بالتعاون مع مؤسسة بي كايند والجهات الرسمية المسؤولة في هذه الدول.

ويأتي هذا المشروع، انطلاقًا من المبادئ والقيّم الإنسانية التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وإنشاء المزيد من المشاريع التي تحمل اسم الأب المؤسس في الكثير من دول العالم.

وقال محمد عبد الله الحاج الزرعوني، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، في تصريح لـ«الاتحاد»: «بدأنا بالفعل حفر بئر في الهند وآخر في النيجر، وجاري العمل على إنجاز إجراءات حفر 10 آبار أخرى في 5 دول، هي سيراليون، توغو، باكستان، طاجيكستان وقرغيزستان».

وأضاف: «تم البدء بكل من النيجر والهند بسبب شدة الحاجة للمياه الصالحة للشرب في المنطقتين التي سيتم تنفيذ بئر في كل واحدة منهما، لخدمة شريحة كبيرة من المحتاجين لمياه الشرب».

وأشار الزرعوني، إلى أن الخمس دول الأخرى سيتم البدء في حفر الآبار فيها خلال العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع كاملاً بحفر 12 بئراً، قبل نهاية العام المقبل، وستكون الأولوية في التنفيذ حسب انتهاء الإجراءات الإدارية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة.

وأوضح، أن الآبار ستكون متنوعة حسب طبيعة التربة، فمنها آبار بمضخة يدوية في قرغيستان والنيجر وباكستان، وآبار أخرى كهربائية، كما في الهند وطاجكستان، بالإضافة إلى آبار الدلو، كما هو الحال في سيراليون وتوجو.

ولفت الزرعوني، إلى أن الدوّل المختارة للاستفادة من هذا المشروع تُعد مثالاً واضحاً لأزمة المياه العالمية التي تؤثر على حياة ما يزيد عن 800 مليون شخص لا تصلهم المياه النظيفة، مؤكداً دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المساعدة على التصدي لأزمة المياه العالمية.

وأعلن، أنه جاري العمل على الدخول في شراكة مع مؤسسة «بي كايند» لتمويل حفر 1000 بئر في المناطق المتضررة بشدة في العديد من دول العالم، خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وذكر مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في دبي، أن نوعية الآبار التي سيتم حفرها في الدول السبع المختارة، سيتحدد حسب نوعية وطبيعة التربة في المنطقة المختارة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي ستوفره هذه الآبار، فبدون توفر مياه نظيفة، ستظل الأسر والمجتمعات عالقة في دائرة الفقر لعدة أجيال.

وأكد أن حفر آبار المياه في المناطق التي تعاني من شح المياه تُعد الخطوة الأولى نحو التنمية، فمع وصول المياه النظيفة ستساهم في تحسن مستوى المعيشة وستتوفّر خدمات الصرف الصحيّ أيضا وسنتمكن من مكافحة الأمراض المرتبطة بالمياه والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية في العديد من الدوّل الفقيرة.

من جهته، قال عمر عبد الله خلفان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بي كايند:«قررت المؤسسة أن تتبرع بجميع أرباحها لحفر آبار تحمل اسم الأب المؤسس، الشيخ زايد طيب الله ثراه، وتهدف المؤسسة إلى بناء 1000 بئرٍ حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفةٍ تُقدّر بأربعة مليون درهم».

وأضاف: ‏«حفر الـ12 بئرا التي بدأ العمل في بعضها، باكورة أعمال وخطة المؤسسة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وينبع إلهامنا في هذه المبادرة من مفهوم أن الماء يعني الحياة، ولذلك نعمل على توفيره لملايين الأشخاص المحرومين من مياه الشرب النظيفة».

وأكد خلفان، أن المؤسسة تعمل على تمويل المزيد من آبار المياه والتأثير إيجابًا على حياة الأطفال والأهالي وتحسين نوعية النظافة الصحيّة والصرف الصحّي وتزويد المزارعين ومربي المواشي بالمياه، لافتا إلى أن العديد من دوّل العالم، يعاني الكثيرون من شح المياه النظيفة سواء كانت لغرض الشرب أو الزراعة.

وأشار خلفان إلى أهمية التعاون مع هيئة الهلال الأحمر لتقديم المساعدة لكل المحتاجين، لأن حصولهم على المياه النظيفة بالتأكيد سيغيّر حياتهم إلى الأفضل.