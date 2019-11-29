أبوظبي (الاتحاد) انضم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إلى فريق إكسبو مفوضاً عاماً.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته بانضمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إلى الفريق. ودون سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «سعداء بانضمام أخي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى فريق إكسبو كمفوض عام، مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وريم الهاشمي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، لدينا فريق وطني هو فريق الأحلام يضم نخبة من أفضل الكفاءات الجاهزة لتقديم إكسبو عظيم يبهر العالم».

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: «فريق الأحلام» جاهز لـ«إكسبو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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