«الدفاع المدني» يحدد ضوابط التخييم خلال موسم الشتاء

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني ضوابط التخييم خلال فصل الشتاء، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وتلافياً لأي حوادث قد تحدث نتيجة الإهمال أو عدم الوعي لدى البعض. ويأتي الهدف من هذه الضوابط للحفاظ على سلامة الأفراد، خاصة مع توجه العديد من أفراد المجتمع للتنزه والتخييم في البر مع انخفاض درجات الحرارة، مشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار النصائح والإرشادات التي يقدمها الدفاع المدني لمرتادي البر، ومنها: توخي الحيطة والحذر أثناء إعداد وتركيب الخيم، والتأكد من حسن اختيار موقع التخييم، بحيث يكون في مكان آمن وبارز، مع ضرورة توفير طفاية حريق يدوية وحقيبة إسعافات أولية في موقع التخييم.

وأطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص حملات توعية وقائية من خلال إداراتها على مستوى الدولة، تتضمن تقييم مستوى السلامة في كل مخيم، وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة فيه، وتوزيع المطبوعات الإرشادية للتوعية بهذا الشأن، وتم تحديد شروط الوقاية والسلامة في الخيام والبر، والتي أكدت أنه لا يجوز استعمال الخيام للتخزين، ولا يجوز استعمال معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقع الطهور بداخل الخيام، إضافة إلى ضرورة أن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم.

واشترطت القيادة العامة للدفاع المدني أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، بالإضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي، مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية، ويجب أن تكون الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد مبطئة لانتشار اللهب، مع توفير مطفأة حريق يدوية، ويجب توفير مسافة فاصلة بين الخيام لا تقل عن 4 أمتار، كما يشترط المحافظة على مساحة خالية بين المخلفات والحشائش والمواد القابلة للاشتعال على مدى 3 أمتار على الأقل حول جميع الجهات المحيطة للخيمة، وأن تكون الخيم المستخدمة مصنعة من أقمشة مقاومة للحريق، وأن تنصب الخيام المتجاورة، بحيث يراعى توفير مساحة إخلاء كافية لاستيعاب شاغلي الخيم.