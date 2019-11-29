محمد بن راشد: تاريخ المنطـقة يتغير بسبب محمد بن سلمان

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموهما خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها، بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموماً.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً على «استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «استقبلت في دبي بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة .. حللت أهلا بين أهلك وأحبابك .. التاريخ يصنعه الشجعان .. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان». حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر آل سعود وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم، ومعالي بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي أحمد الحقباني محافظ الهيئة السعودية للجمارك العامة، ومعالي أحمد بن عقيل الخطيب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومعالي بدر بن محمد العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، ومعالي الدكتور بندر بن عبيد الرشيد سكرتير سمو ولي العهد، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة لدى دولة الإمارات.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء، تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق، حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.