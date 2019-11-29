دور القيادة أساسي في تحقيق التنمية المستدامة

أبوظبي(الاتحاد) أكدت الباحثة المغربية سكينة توفيق، أن القيادة تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال المحاضرة التي ألقتها بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي مساء أمس الأول، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومحمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، وجمع من المفكرين والكتاب والصحفيين وبعض الدبلوماسيين.

وتناولت المحاضرة مفهوم القيادة، وقالت إنها عملية تتضمن تحديد الأهداف المراد تحقيقها، والتأثير في جهود الآخرين، وتوجيهها، وذلك باتباع الأسلوب القيادي الملائم لإنجاز الأهداف المحددة. وتحدثت عن أهمية القيادة ودورها في تحقيق العمل الجماعي، وتأثيرها الإيجابي، وتحقيق التغيير نحو الأفضل، والسيطرة على مشكلات العمل وحلها. وأكدت وجود فارق كبير بين المدير والقائد، مشيرة إلى أن الأخير يملك مجموعة من المهارات الرئيسية من بينها الرؤية الرشيدة والجرأة والفضول والثقة والمصداقية.

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