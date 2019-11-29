بحث التعاون بين الإمارات ونيوزيلندا

أبوظبي (وام) استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة معالي ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك. وتناولت مباحثات الجانبين سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في منطقة الباسيفيك.

ونوه الصايغ بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه أكد معالي ونستون بيترز تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

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