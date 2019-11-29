أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مفوضاً عاماً لإكسبو 2020 اختيار موفق لخير من يمثّلنا أمام العالم. جاء ذلك في تغريدة لمعاليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معاليه: «اختيار الشيخ نهيان بن مبارك مفوضاً عاماً لإكسبو 2020 اختيار موفق لخير من يمثّلنا أمام العالم، وهو المعروف بتواصله وعلاقاته الواسعة، الشيخ نهيان المحب المضياف الذي يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، خير سفير لهذا الحدث العالمي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: نهيان بن مبارك خير من يمثّلنا أمام العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.