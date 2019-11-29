حمدان بن راشد يبحث ووزير خارجية نيوزيلندا تعزيز العلاقات

دبي (وام) استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس، معالي ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير السباق في نيوزيلندا.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المستويات خاصة الاستثمار المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة.

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