حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير عُمان

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفير سلطنة عُمان الشقيقة الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، قوة وعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان على مختلف المستويات والتي تعد مثالاً متميزاً للعلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما روابط التاريخ والإرث الثقافي والاحترام المتبادل، والسعي الحثيث لتطوير الروابط في المجالات كافة، بما يسهم في نشر الخير والرخاء، ويحقق طموح الشعبين الشقيقين.

وعبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن خالص أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في المهام المستقبلية التي توكل إليه.

..ويستقبل نائب رئيس مجلس إدارة «اينوك»

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، والوفد المرافق له، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة افتتاح قرية «تسجيل اينوك» الجديدة، والتي تعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن سعود القاسمي واللواء علي بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين قيادات شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة.