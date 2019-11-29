حمدان بن زايد يوجه بتطوير مشروع سكني في جبل الظنة

الظفرة (وام) وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بتطوير مشروع سكني متكامل في جبل الظنة بمنطقة الظفرة بتكلفة مليارين و300 مليون درهم، وذلك بهدف استيعاب وخدمة الموظفين وعائلاتهم من العاملين في مختلف المشاريع الحيوية على مستوى منطقة الظفرة إلى جانب تكليف سموه لشركة مدن العقارية بإعداد المخطط العام للمشروع للاعتماد النهائي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه - في مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأبوظبي معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل والمهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية التخطيط بعيد المدى واعتماد المشاريع التطويرية والاستراتيجية القادرة على تعزيز الجهود والإسهام في دفع عجلة التنمية عبر توفير الخدمات المقدمة للمجتمع نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في مجالات التعليم والإسكان وتنمية المجتمع وغيرها، وذلك بما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء مواطني وسكان منطقة الظفرة.

وأشار إلى أن المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها حالياً في عدد من مناطق مختلفة في منطقة الظفرة تنسجم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمجتمع وتلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الخطط التطويرية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والعمليات الإنشائية التي يشهدها مشروع محطات براكة للطاقة النوية السلمية التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وغيره من المشاريع الحيوية التي يجري الإعداد لها وتنفيذها في مدينة الظفرة.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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