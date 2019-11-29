مريم المهيري: رؤية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي للإمارات والسعودية

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وشقيقتها المملكة العربية السعودية في كل المجالات، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الصعد، لتتكلل برؤية مشتركة نحو هدف واحد وهو تحقيق الأمن الغذائي للدولتين ومواجهة كافة التحديات بالعديد من الحلول المبتكرة وتوفير مصادر مستدامة للغذاء.

وقالت معاليها بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والسعودية في مجال الأمن الغذائي: «تشهد قضية الأمن الغذائي العديد من التحديات المشتركة حيث تتمثل أبرزها في شح الموارد الطبيعية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع معدلات هدر وفقد الغذاء، بالإضافة إلى تحديات جذب الاستثمارات الزراعية ومشروعات إنتاج وإدارة الغذاء. إلا أن هناك توافقاً في الرؤى بين الدولتين حول الحلول التي نعمل على تطبيقها على أرض الواقع، حيث ستلعب مذكرة التفاهم دوراً حيوياً في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق الرؤية المشتركة للأمن الغذائي، والتي تتمثل في توفير غذاء آمن، مغذي وبأسعار مناسبة للجميع وبكافة الظروف من خلال تبني نهج الابتكار والاستدامة».

وأضافت معاليها: «تشكل هذه الاتفاقية إطاراً شاملاً لحوكمة مبادرات الأمن الغذائي المشترك حيث يتم حالياً العمل على مختلف المبادرات، ومنها إعداد الأجندة التنفيذية للبحث والتطوير وأيضاً وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ الاستراتيجية المشتركة للأمن الغذائي».