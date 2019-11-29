وفاة آسيوي في حادث تصادم 3 شاحنات

سعيد أحمد (أم القيوين) توفي شخص يحمل الجنسية الهندية ويبلغ من العمر 25 عاماً، إثر حادث تصادم بين 3 شاحنات على شارع الإمارات بأم القيوين أمس الأول. وأفادت شرطة أم القيوين، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12 ليلاً، يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنات على شارع الإمارات بالاتجاه إلى رأس الخيمة بالقرب من مخرج 93، أسفر عن انحصار سائق واحتراق الشاحنات، وعلى ضوء البلاغ هرعت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني والإسعاف الوطني والدوريات المرورية إلى موقع الحادث.

وأشارت الشرطة، إلى أن سبب الحادث ناتج عن الإهمال وعدم الانتباه، ما أدى إلى تصادم الشاحنات واحتراقها، حيث قامت الفرق بإخماد النيران ونقل الجثة إلى المستشفى، مناشدة السائقين كافة بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية، والالتزام بقواعد السير والمرور وربط حزام الأمان، وترك مسافة كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع، من الحوادث المميتة.

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